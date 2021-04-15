Москва, 15 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Агентству стратегических инициатив удалось добиться значимых результатов. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Совсем скоро Агентству стратегических инициатив исполняется десять лет. Вашим главным проектом стала Национальная предпринимательская инициатива. В целом удалось продвинуться вперёд, добиться весомых результатов — например, удобными и понятными стали налоговые процедуры, в том числе благодаря запуску цифровых сервисов. В деятельности правительства вы придерживаетесь принципа строить всю работу вокруг человека», — сказал Путин.

Он также обратился к главам регионов: «Именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения дел. Изменения к лучшему граждане должны увидеть в ближайшее время».