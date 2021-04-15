Душанбе, , 14:45 — REGNUM Штурмовики Су-25СМ Воздушно-космических сил России перебазированы из Киргизии в Таджикистан для участи в военных учениях. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Штурмовики переброшены с аэродрома Кант в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане. Су-25СМ примут участие в совместных российско-таджикистанских учениях.

Экипажи штурмовиков отработают навыки поиска замаскированных баз условного противника, нанесения ракетно-бомбовых ударов по мишеням и приемы выхода из-под ударов зенитных ракетных комплексов.

Российско-таджикистанские учения пройдут с 19 по 23 апреля 2021 года на трех полигонах в Таджикистане. В маневрах примут участие 3,5 тыс. военнослужащих подразделений 201-й военной базы в республике.