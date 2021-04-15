Москва, , 14:45 — REGNUM Если власти РФ не будут ничего предпринимать, то с российского рынка уйдут мелкие производители кондитерских изделий, а у тех, кто останется, будет страдать качество продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила директор «Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров», член «Партии роста» (Новосибирск) Наталья Пятых. Так она прокомментировала информацию о том, что кондитерские изделия могут подорожать из-за роста цен на соответствующее сырье.

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«Когда сняли торговые пошлины на семечку, оптовая стоимость на нее поднялась практически в три раза — с 30−40 рублей за килограмм (в 2020 году) до сегодняшних 100, — сказала Пятых. — Автоматически поднялось в цене подсолнечное масло. Если оптовая цена год назад была 60 рублей за литр, то сейчас — уже 120. Мы сейчас говорим о специальном дезодорированном масле для выпечки и кондитерских изделий. Так же подорожали маргарины в связи с тем, что предметно выросла цена на пальмовое масло. Год назад мы покупали маргарин за 500 долларов за тонну, сейчас его цена — 1100 долларов за тот же объем».

То есть, как пояснила Пятых, стоимость увеличилась в два с лишним раза.

«Понятно, что почти весь маргарин — это импорт. Чем его можно заменить? Разве что подсолнечным маслом, но тут «бег белки по кругу», ибо, как я уже сказала ранее, на подсолнечное масло цена поднялась еще больше, — добавила глава гильдии. — Чтобы этот процесс остановить, необходимо следить за квотами, которые позволяют часть семечки оставить в России. Основной ее скупщик сегодня — Китай, однако спрос есть и в странах Средней Азии. А недавно один из производителей и вовсе сказал, что семечку и зерно у него начали скупать еще на корню для перепродажи в Турцию».

Сказывается и удорожание сахара.

«Если правительство остановило рост цен на розницу, и мы в магазинах видим, что можно купить дешевый сахар, то оптовая цена выросла. А за этим потянулись все начинки и конфитюры. В среднем рост цен на эти виды продукции составил 20 процентов, — сказала Пятых. — Если ничего не предпринимать, то мы неминуемо придем к тому, что с рынка уйдут мелкие производители, снова пополнив армию безработных, а у тех, кто останется, будет страдать качество продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пятых предупредила, что те российские производители кондитерских изделий, которые согласятся на условия торговых сетей, будут экономить и заменять сырье на более дешевое.

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