Москва, , 14:50 — REGNUM Предприятие «Гознак» создаёт мобильное приложение для поиска пропавших собак, в нём применят технологию биометрической идентификации. Об этом руководитель проектов АО «Гознак» Александр Мелешин заявил 15 апреля на конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация».

Приложение будет использовать элементы искусственного интеллекта, его версии будут работать с операционными системами iOS и Android. Уже в этом году ожидается появление программы в магазинах приложений.

Для идентификации питомца понадобится только смартфон. Отличить одну собаку от другой приложение сможет даже в пределах одной породы. У каждой собаки есть уникальные биометрические характеристики, пояснил Мелешин.