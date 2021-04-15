Москва, , 14:44 — REGNUM Изменения в жизни людей должны соответствовать жизненным стандартам и запросам населения. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по вопросу качества госуслуг в социальной сфере»

«Надо постоянно смотреть, где ещё есть резервы для улучшения, чтобы они [изменения] соответствовали стандартам и запросам людей. По результатам анализа жизненных ситуаций прошу внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма и другое в области социальной сферы», — сказал Путин.

Он также призвал «убирать бессмысленные требования и забюрокраченные процедуры и правила, избавляться от всего, что изматывает и даже унижает людей, демотивирует их».