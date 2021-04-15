Туапсе, Краснодарский край, , 14:43 — REGNUM Бывший начальник районного отдела МВД в городе Туапсе Краснодарского края признан виновным в присвоении служебного катера, сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону. Факт преступной деятельности был выявлен оперативными сотрудниками отдела в городе Туапсе УФСБ по Краснодарскому краю и ГУСБ МВД России.

Как установлено судом и следствием, экс-начальник отдела МВД России по Туапсинскому району вступил в преступный сговор с бывшим временно исполняющим обязанности начальника тыла, и осенью 2018 года, в период наводнений в регионе из-за сильных дождей, теперь уже бывшие полицейские похитили служебный катер «Стриж-4». Зная, что катер находится в гаражном боксе морского торгового порта, они сообщили своему руководству, что 24 октября 2018 года в результате наводнения катер якобы был смыт с территории гаражно-лодочного кооператива в акваторию Черного моря. По данному факту экс-начальник отдела МВД России по Туапсинскому району поручил своему подельнику провести служебную проверку по факту порчи и уничтожения имущества. В результате ими был присвоен служебный катер, ущерб, причиненный ГУ МВД России по Краснодарскому краю оценивается, в 2 миллионов 330 тысяч рублей.

Бывший временно исполняющий обязанности начальника тыла заключил досудебное соглашение, ранее суд признал его виновным и приговорил в 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй фигурант дела, экс-начальник отдела МВД России по Туапсинскому району, по решению суда приговорен к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Основное наказание мужчине надлежит отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.