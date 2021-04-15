Москва, , 14:43 — REGNUM Россия продолжит сотрудничать с Ливаном в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 15 апреля на переговорах с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири в Москве.

Мишустин отметил, что Москва и Бейрут взаимодействуют на уровне правительств, в том числе в рамках двусторонней межправительственной комиссии. Её сопредседатель — глава Росстандарта Антон Шалаев.

Председатель российского правительства подчеркнул готовность в рамках этой работы продолжить и совместную борьбу с пандемией. Россия, напомнил он, поставила Ливану реагенты.

Мишустин добавил, что Россия намерена восстанавливать и наращивать взаимный товарооборот с Ливаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин выразил поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана.

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