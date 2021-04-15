Москва, , 14:41 — REGNUM Агентство стратегических инициатив и комиссия Госсовета разобрались в проблемах социальной сферы в формате пошагового прохождения жизни людей в регионах. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Я просил Агентство стратегических инициатив и профильную комиссию Госсовета детально разобраться в проблемах в социальной сфере, пошагово пройти жизненные ситуации. Речь, например, о записях ребёнка в детский сад, получение медпомощи или получение инвалидности, о поиске работы и повышении квалификации. Коллеги работали непосредственно в регионах — в Новгородской, Калининградской, Нижегородской областях, в Башкирии, на Сахалине», — сказал Путин.

По его словам, именно на основе мнения граждан определились десять наиболее чувствительных и распространённых проблем: «Сформированы шаги по решению существующих проблем. Мы обсудим ваши предложения».