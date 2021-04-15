Москва, , 14:41 — REGNUM Те российские производители кондитерских изделий, которые согласятся на условия торговых сетей, будут экономить и заменять сырье на более дешевое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила директор «Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров», член «Партии роста» (Новосибирск) Наталья Пятых, комментируя информацию о предстоящем подорожании кондитерских изделий.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Производители сообщают нам, что большинство крупных федеральных торговых сетей устанавливают барьеры, и говорят, что готовы пролонгировать договоры с предельным удорожанием продукции в 5−7%, — сказала она. — Что это значит? При таких условиях многим производителям становится нерентабельно работать, малый бизнес вынужден в массовом порядке разрывать договоры и уходить с рынка. Те, кто соглашается на условия торговых сетей, тоже не будут работать себе в убыток, а значит, будут экономить за счет того, что сократят поставляемые позиции и будут вынуждены пойти на замену сырья на более дешевое. Иначе никак».

По ее словам, за 2020 год оптовая стоимость на муку и яйцо поднялась более чем в два раза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пятых объяснила, как могут подорожать кондитерские изделия.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей РФ предупредили о подорожании кондитерских изделий на 20%