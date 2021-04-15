Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Спортсмены из Южной Кореи могут выиграть на предстоящих Олимпийских играх в Токио девять золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, а также занять 10-е место в общем медальном зачёте. Об этом сообщает Gracenote со ссылкой на американскую компанию по обработке статистических данных.

При этом разбивка по видам спорта не приводится.

Напомним, что в феврале 2020 года компания прогнозировала южнокорейской сборной: девять золотых медалей, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Между тем, заявленная цель Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи — завоевать как минимум семь золотых медалей.

По прогнозам, в общем медальном зачёте первое место займут США (43 золотых медали), второе — Китай (38 золотых медалей), третье — Япония (34 золотых медалей).