Москва, , 14:40 — REGNUM Кондитерские изделия в России в скором времени могут подорожать минимум на 20 процентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила директор «Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров», член «Партии роста» (Новосибирск) Наталья Пятых. Так она прокомментировала распространенную рядом СМИ информацию о предстоящем подорожании этого вида продукции.

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«Кондитерские изделия в скором времени могут подорожать минимум на 20 процентов. Все дело в том, что за последний год значительно подорожало практически все сырье, — сказала Пятых. — Пока, приходя в магазин, мы можем не замечать подорожания кондитерской продукции, но это только лишь потому, что торговые сети подписывают договоры с поставщиками и производителями минимум на год. Как правило, документы оформляются в I квартале текущего года на весь следующий. Это значит, что сейчас бумаги находятся в статусе перезаключения, и увеличение цены на полках супермаркетов мы увидим уже во втором квартале 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские производители вафель и конфет повысят цены на свою продукцию из-за подорожания стоимости сырья.

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