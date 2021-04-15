Москва, , 14:46 — REGNUM Помимо нарушения прав граждан введение в России социального рейтинга для каждого гражданина несет в себе и другие риски. Об этом 15 апреля заявила член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе возможных негативных последствий подобных мер эксперт назвала коррупционную составляющую. По ее мнению, многие граждане захотят за деньги повысить свой социальный рейтинг.

«Тема социального рейтинга коррупциогенна. Кто не захочет за деньги поправить свой социальный рейтинг. Такая система вызовет напряжение в обществе, среду недоверия. В общем, это система тотального цифрового контроля и нарушения прав граждан», — сказала Швабауэр.