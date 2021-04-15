Самара, , 14:42 — REGNUM 196 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 58 709 случаев заражения коронавирусом, при этом всего в регионе скончались 1295 пациентов с COVID-19. За минувшие 24 часа по области была констатирована смерть 15 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 55 599 человек, в том числе 219 человек выздоровели в прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 апреля в регионе за сутки было выявлено 195 новых носителей коронавируса.