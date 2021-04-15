Москва, , 14:39 — REGNUM Усилия каждого региона по решению социальных проблем федеральные власти будут оценивать объективно. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Прошу Агентство стратегических инициатив сделать акцент на поддержке регионального развития, расширить масштаб, действовать и по другим направлениям. Усилия каждого региона будем оценивать объективно, на основе мнения людей», — сказал Путин.

Он также попросил «отработать методику рейтинга качества жизни субъектов РФ».