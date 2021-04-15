Москва, 15 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Госдеп США, по сути, исчерпал все, относительно безопасные для собственной экономики, варианты санкционного воздействия на Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Абсолютная неэффективность используемых американской администрацией методов давления на Россию, подталкивает политиков, стоящих у руля управления крупнейшей экономической державы мира, прибегнуть к последнему и наиболее радикальному способу воздействия — введение ограничений на покупку российского государственного долга.

При этом, американская система управления вступает в явный конфликт с теми основами, на которых строятся все социальные и экономические взаимосвязи в США.

Данная мера не только противоречит общим принципам свободного рынка, как базиса американской общественной системы, но и при переводе противоречия в реальную плоскость, ущемляет интересы собственных инвесторов, ограничивая их возможности выгодного размещения средств.

Собственно говоря, определенные рамки были установлены еще в 2019 году, когда администрация Трампа ввела запрет на покупку наших евробондов, что не оказало никакого воздействия на экономику России.

На данный момент, наблюдается развитие идеи, усиления воздействия на нашу страну, посредством запрета американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях ОФЗ.

Сама по себе, подобная постановка вопроса, оставляющего для собственных инвесторов возможность сохранить уже приобретенные облигации и продолжить операции на вторичном рынке, свидетельствует о дуализме и непоследовательности позиции руководства США.

Желание нанести максимальный урон державе, последовательно проводящей независимый внешнеполитический курс и реально противостоящей глобальной гегемонии Штатов, вступает в противоречие с интересами собственного бизнеса.

А то, что интерес к высокодоходным российским облигаций, со стороны иностранных инвесторов по-прежнему сохраняется подтвердил рекордно высокий спрос на вчерашнем первичном аукционе ОФЗ.

Несмотря на то, что преобладающая доля выпусков была, уже традиционно, выкуплена нашими банками (прежде всего, ВТБ), очевидно, что и зарубежные игроки пытались максимально нарастить свои портфели российских государственных долговых обязательств, в качестве превентивной меры по отношении к готовящимся ограничениям.

Если в предыдущие 1,5 месяца, наблюдались активные продажи иностранцами наших ОФЗ, то по мере прояснении технических деталей санкций против российского госдолга, иностранные инвесторы стремятся подстроится под новые правила игры и, частично или полностью, восстановить свои портфели ОФЗ.

Ввиду сокращения, в последнее время, доли участия иностранцев в российском государственном долге, влияние новых ограничений не окажет существенного влияние на процесс заимствований Минфина. Однако несколько усложнит механизм денежно-кредитного регулирования финансовой системы страны.

В ситуации, когда основными покупателями ОФЗ выступают отечественные банки, для обеспечения их постоянного участия в проводимых Минфином аукционов, ЦБ РФ вынужденно будет поддерживать кредитные учреждения посредством механизма долгосрочного репо, под залог тех же облигаций.

По сути, в определенный момент, каждый новый выпуск будет поддерживаться дополнительной эмиссией денежных средств, что потребует от Банка России контрмер, направленных на ограничение денежной массы, за счет перехода к более жесткой денежно-кредитной политике, в том числе и форсируя процесс повышения ключевой ставки.

Разумеется, введение новых санкций против суверенного долга России не способно нанести существенного урона экономике нашего государства, однако потребует проведения более жесткой финансовой политики со стороны Центробанка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен ввести новые санкции против России. Они коснутся суверенного долга РФ.

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