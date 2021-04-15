Махачкала, , 14:37 — REGNUM В Дагестане за сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей коронавируса достигло 31 691 человека, сообщили 15 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки выздоровели и выписаны 40 пациентов, сумевших справиться с COVID-19. В Дагестане вылечились от опасной болезни 29 330 человек. В настоящее время в Дагестане считаются «активными» больными 937 пациентов.

Общее число случаев летального исхода за все время пандемии достигло 1424 человека. За прошедшие сутки скончался еще один житель республики.

Как сообщили в минздраве региона, в Дагестане уже приняли участие в вакцинации против коронавируса 48 575 человек. Среди привитых в том числе ветераны Великой Отечественной войны, к которым медики приехали на дом, чтобы сделать прививку.