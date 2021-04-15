Вологда, 15 апреля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. На Вологодчине подтопило несколько населенных пунктов. Местных жителей пришлось эвакуировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

35.mchs.gov.ru Паводок. Вологодская область

«Всего подтоплены 15 земельных участков, 5 жилых домов. Сейчас делаем обваловку, затем будем откачивать воду. Подтопления пока незначительные, максимальный уровень воды непосредственно на участках — 20−30 сантиметров. С населением начали работать с утра, эвакуировали 27 человек, в том числе 5 детей», — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Кроме того, в регионе подтопило несколько дорог регионального и местного значения.

По прогнозу синоптиков, рост уровня воды в реках будет наблюдаться в ближайшие двое суток.