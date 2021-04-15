Варшава, , 14:36 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в рамках пресс-конференции 15 апреля сообщил, что в ближайшее время в республике будет открыто Бюро международной политики при президенте. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам Щерского, новое ведомство будет создано и открыто президентом Польши Анджеем Дудой. Это будет отдел в аппарате президента по образцу ныне действующего Бюро национальной безопасности при президенте.

«Деятельность Бюро международной политики будет охватывать несколько основных направлений: положение Польши в регионе, польско-американские отношения, а также экономическое сотрудничество Варшавы с зарубежными странами», — заявил Щерский.

По словам главы президентской канцелярии, новое ведомство будет тесно сотрудничать с министерство иностранных дел. В состав Бюро войдут ведущие специалисты в области внешней политики и экономики.