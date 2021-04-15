Москва, 15 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. По итогам марта 2021 года Россия стала пятой среди европейских стран по количеству проданных новых машин. Об этом 15 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Первое место среди стран с самыми большими продажами новых авто в Европе в прошлом месяце заняла Германия. За март в этой стране было куплено 292 349 автомобилей. Это на 35% больше, чем в марте прошлого года.

На втором месте в списке разместилась Великобритания с результатом 283 964 проданных авто. Здесь рост продаж меньше, чем в Германии — 11,5%. Тройку лидеров замыкает Франция — 182 774 машины, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Далее по списку идёт Италия с результатом 168 684 проданные машины. Здесь в марте продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом выросли в шесть раз. На пятом месте в рейтинге находится Россия — 139 тыс. единиц.

Напомним, в феврале нынешнего года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых машин.

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