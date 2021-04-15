Россия заняла пятое место в Европе по реализации новых авто
Москва, 15 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. По итогам марта 2021 года Россия стала пятой среди европейских стран по количеству проданных новых машин. Об этом 15 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Первое место среди стран с самыми большими продажами новых авто в Европе в прошлом месяце заняла Германия. За март в этой стране было куплено 292 349 автомобилей. Это на 35% больше, чем в марте прошлого года.
На втором месте в списке разместилась Великобритания с результатом 283 964 проданных авто. Здесь рост продаж меньше, чем в Германии — 11,5%. Тройку лидеров замыкает Франция — 182 774 машины, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Далее по списку идёт Италия с результатом 168 684 проданные машины. Здесь в марте продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом выросли в шесть раз. На пятом месте в рейтинге находится Россия — 139 тыс. единиц.
Напомним, в феврале нынешнего года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых машин.
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