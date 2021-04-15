Киев, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой поговорить о помощи Украине с другими членами НАТО и ЕС. Об этом Кулеба заявил 15 апреля на брифинге.

Он выразил уверенность, что прибалтийские страны всегда готовы поддержать Украину делом.

«Я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими странами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины», — сказал министр.

По словам чиновника, Киев «надеется на друзей», которые помогут защитить государственность Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдгар Ринкевич и Ева Мария Лийметс.

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