Киев, 15 апреля 2021, 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой поговорить о помощи Украине с другими членами НАТО и ЕС. Об этом Кулеба заявил 15 апреля на брифинге.
Он выразил уверенность, что прибалтийские страны всегда готовы поддержать Украину делом.
По словам чиновника, Киев «надеется на друзей», которые помогут защитить государственность Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдгар Ринкевич и Ева Мария Лийметс.
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