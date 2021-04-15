Джакарта, , 14:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 потрясло остров Сумбава в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в 204 км к юго-востоку от Сумбавы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — отметили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Иль-Левотолок в округе Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенггара выбросил столб белого дыма на высоту 1000 метров.

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