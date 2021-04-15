Инзенский район, , 14:59 — REGNUM В детском саду Инзенского района Ульяновской области произошла вспышка кишечной инфекции. По данным регионального минздрава, признаки заболевания обнаружены у 15-ти воспитанников детсада в селе Труслейка.

За медицинской помощью 15 апреля в 5:25 (местное время) обратился первый воспитанник детсада с симптомами острой кишечной инфекции. После осмотра ребенка госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1 г. Ульяновска.

В сельский фельдшерский пункт с похожими симптомами обратились еще 14 детей. Им госпитализация не потребовалась, все находятся на амбулаторном лечении.

Под наблюдением врачей также остаются и те, кто относится к контактной группе. В самом дошкольном учреждении проводят профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. По данному факту организована проверка. Деятельность детского сада до выяснения обстоятельств приостановлена.

В районе работают инфекционисты и сотрудники управления Роспотребнадзора, минздрава, Центра гигиены и эпидемиологии. Устанавливаются причины заболевания и организованы мероприятия по ликвидации вспышки инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в школе №1 в городе Олонец в Карелии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся. Отравились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока.

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