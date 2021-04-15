Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM В Свердловской области выявили 126 новых носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 14 апреля 2021 года в области выявили 125 человек с коронавирусом, 13 апреля — 130. Всего подтверждено 84 464 случая заражения вирусом в регионе.

Диагноз за минувшие сутки лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (42 человека), Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе открыли пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Парк Хаус».

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