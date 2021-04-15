Ярославль, , 14:32 — REGNUM Ярославская предпринимательница Лиза Янковская обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой «защитить от уничтожения» её бизнес. Об этом она сама сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Павильон в городском парке

Янковская владеет 5 павильонами с детскими спортивными призовыми играми. Место для павильонов она арендовала в муниципальном Городском парке культуры и отдыха. Этой работой Янковская занималась десять лет. Однако в прошлом году из-за пандемии работать в парках часть летнего сезона было нельзя. Руководство Горпарка согласилось снизить арендную плату лишь на 30%. Предпринимательница не сумела заплатить всю сумму.

«В результате у меня образовалась задолженность перед МУП в размере 83 000 рублей, которую в своем ответе на претензию от 29.09.2020 года я обязуюсь погасить сразу после того, как отработаю масленичные гулянья (в период действия договора). Также, я просила учесть, что данная мера вынужденная, и что свою обязанность по оплате я выполняла регулярно на протяжении всего времени сотрудничества», — написала Янковская.

Попытка решить проблему путём переговоров не удалась. Муниципальное предприятие расторгло договор аренды в одностороннем порядке.

«Платить я не отказываюсь, но из-за пандемии работали мы только два месяца, и мы физически не успели заработать. Всю зиму я закупала оборудование на новый летний сезон и обновляла инвентарь. Закупавшись на 1 600 000, я и подумать не могла, что 1 марта 2021 года со мной расторгнут договоры. В моей команде работает 37 человек. Многие из них молодые матери и студенты. Я развиваю спорт: зимой организовываю каток. Сейчас моя деятельность прекращена, и мою команду придётся распустить. Полагаю, что МУП злоупотребляет своим доминирующим положением, в результате чего я вынуждена нести убытки и прекратить свою предпринимательскую деятельность», — говорится в обращении к бизнес-омбудсмену.

Женщина обжаловала расторжение договора в арбитражном суде. Однако руководство парка начало сносить павильоны, не дожидаясь завершения судебных разбирательств.

«10 апреля я вышла на своё рабочее место, а его нет, мой павильон снесли, без решения суда и не известив меня. 14 апреля снесли второй мой павильон! Хотя суд еще не прошел! Просто уничтожают мое личное имущество при расторжении договора в одностороннем порядке. Вывезли павильоны, учёта никакого не происходило. Просто игрушки в пакет сваливали, естественно, они портились, рвались», — рассказала Янковская.

По словам предпринимательницы, в схожем положении оказался ещё один арендатор. Женщина предполагает, что экономических причин расторжения договора и сноса её павильонов нет. При общей сумме аренды в 630 тысяч прогонять арендатора из-за долга в 83 тысячи вряд ли целесообразно. Янковская считает, что дело в личной неприязни и общем отношении руководства к ярославскому малому бизнесу.

«Руководители городских парков меняются часто. Предыдущие руководители поддерживали малый бизнес. Предприниматели в городских парках находятся в сложной ситуации, не только мне выставили такие требования. С директором, к сожалению, договориться не получается. Понятно, что бизнес мой загублен и не дадут они мне работать, пока они здесь и возможно уже даже и не факт, что хочется возвращаться. Каждый раз ходить по коридорам, кабинетам и знакомиться с новой властью, наверное, я уже устала», — рассказала предприниматель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на пост директора муниципального предприятия «Дирекция городских парков культуры и отдыха» была назначена 30-летняя Вера Виноградова, ранее работавшая в Переславле-Залесском, который тогда возглавлял нынешний мэр Ярославля Владимир Волков.

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