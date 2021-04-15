Рязань, , 14:33 — REGNUM В Рязанской области 15 апреля подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 74 пациента, трое скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. с начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 073 жителей. Выздоровели 25 294 человека. В лечебных учреждениях находятся 234 пациента с коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у трёх человек. Всего в летальной статистике 413 смертельных случаев.