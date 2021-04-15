Москва, , 14:31 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая второе место на командном чемпионате мира в японской Осаке, в очередной раз доказала, что она лучшая. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды, императрица! — прокомментировал в беседе со Sport.24 фигурист. — Она в очередной раз доказывает этот свой титул».

Ягудин подчеркнул, что тройной аксель в самом начале короткой программы был выполнен безупречно, «просто идеальный» и весь прокат был чистейший.

«Этой программой можно только восхищаться. Она купается в этой программе, наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением. Просто круто», — добавил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, победительницей в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy), который проходит в Осаке, стала российская фигуристка Анна Щербакова. Она получила за своё выступление 81,07 балла, что стало её личным рекордом. Елизавета Туктамышева, получившая за свое исполнение короткой программы 80,35 балла, стала второй.