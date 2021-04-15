Москва, , 14:45 — REGNUM Введение в России социального рейтинга для каждого гражданина станет основой для дискриминации части общества. Об этом 15 апреля сообщила член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, эта система будет нарушать права граждан, прописанные в Конституции РФ.

«Рейтинг — это основа для дискриминации гражан. Человек будет лишен своих прав, также это будет нарушать дополнительные статьи Конституции: право на труд, на отдых, на образование. Сжатие прав может привести к тому, что человек, не будучи ни в чем виновным будет ущемлен в правах, как осужденное лицо», — заявила Швабауэр.

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