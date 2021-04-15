Душанбе, , 14:28 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) Таджикистана составил 17,3 млрд сомони ($1,52 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 15 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли.

На долю промышленных предприятий приходится 22,8% ВВП, на торговлю — 19,8%, на транспорт, связь и складирование — 10,3%, налоги — 12,7%, сельское хозяйство — 5,7%. Власти республики рассчитывают на рост ВВП в 7,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года ВВП Таджикистана составил 82,5 млрд сомони ($7,3 млрд по курсу на 13 января), что на 4,5% больше, чем в 2019 году.

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