Москва, , 14:27 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований лекарства от COVID-19 «Мир-19», и уже в июне 2021 года планирует завершить доклиническую фазу. Об этом заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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«В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле — выйти на первую-вторую фазу клинических испытаний», — сказала Скворцова.

По её словам, агентство планирует зарегистрировать «Мир-19» в конце 2021 года.