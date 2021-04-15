Нальчик, , 14:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт нарушений при покупке мебели министерством просвещения республики. Под подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями попал заместитель главы ведомства, сообщили 15 апреля в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, он подписал документы на приобретение мебели по заведомо завышенной стоимости. Согласно контракту, стоимость партии мебели для центров переподготовки и повышения квалификации педагогических работников составила 7,3 млн рублей. При этом экспертиза показала, что по техническим характеристикам поставленная мебель не соответствовала требованиям, указанным в техническом задании госконтракта.

Кроме того, при покупке было переплачено свыше 2,2 млн рублей, так как цена мебели была существенно завышена.

В настоящее время в отношении замглавы министерства просвещения возбуждено уголовное дело. Он временно отстранен от работы.