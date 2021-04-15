Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект о единых льготах для многодетных семей разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов. Инициатива направлена на получение отзыва в правительство РФ.

«Многодетной должна считаться семья до достижения младшим ребёнком 16-летнего возраста, а если он учится по программе среднего образования то, до 18-летнего возраста», — отметил Миронов, указав на то, что получение статуса «многодетности» зависит возраста детей, места жительства и гражданства родителей.

Сейчас люди, получающие пособия и льготы, могут потерять это право, если переедут в другой регион.

Кроме того, парламентарии предлагают установить и единые льготы для многодетных семей.

В частности, это скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ; прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных учреждений; бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок один день в месяц.

Читайте также: Госдума приняла закон о расширении ипотечных льгот на многодетных