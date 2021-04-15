Москва, , 14:24 — REGNUM Так как классификация малоимущих в России менялась уже несколько раз, то непонятно, о чем говорит Россстат, когда отчитывается о сокращении их количества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал данные официальной статистики, согласно которым число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек.

«Если я правильно помню, то классификация малоимущих в России несколько раз менялась, — сказал Солодков. — Поэтому я не понимаю, о чем статистическое ведомство вообще говорит. Мы с вами видим, что реальные доходы по сравнению с 2013 годом, по разным оценкам, сократились на величину от 20% до 10%. Или возьмите пенсию 2013 года, которая составляла 12 тысяч. 12 тысяч — это было порядка 300 долларов с копейками. Возьмите ту же самую пенсию сегодня, и у вас получается 100 долларов с копейками. А мы с вами понимаем, что уровень цен следует не за рублем, а за долларом. То есть реальные доходы того же пенсионера сократились примерно в два раза. Бедный он или не бедный? Я думаю, что он находится в чудовищной бедности. С точки зрения этого показателя мы находимся где-то на уровне Африки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Делягин заявил, что трудно верить данным Росстата, которые говорят о том, что в России в 2020 году снизилось число малоимущих.

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