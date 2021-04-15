Москва, , 14:23 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России в своих оценках ориентируется в первую очередь на цены сырья заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«И, с учетом принятых мер по стабилизации цен на сахар, муку и растительное масло, тут, действительно, драйверов для существенного удорожания кондитерской продукции нет.

Но, во-первых, государство регулирует цены для потребителей в магазинах, а не отпускные цены поставщиков.

Во-вторых, регулирование затрагивает только перечисленные виды сырья, но не распространяется, например, на яйца и сливочное масло, которые тоже дорожают.

В-третьих, часть сырья в принципе в России не производится и его приходится покупать за валюту, в первую очередь какао-порошок. А рубль продолжает дешеветь к основным валютам.

Ну и, наконец, есть такие факторы, как стоимость бензина, электроэнергии, коммунальные платежи — они тоже влияют на цену конечной продукции.

Так что, мне кажется, оптимизм чиновников Минсельхоза РФ в данном случае не вполне обоснован», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день нет причин для подорожания кондитерских изделий, заявили 15 апреля в Министерстве сельского хозяйства.

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