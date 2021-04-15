Самара, , 14:27 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Промышленного районного суда г. Самары в отставке. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба этой коллегии.

Сообщается, что судью в отставке заподозрили в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По информации некоторых СМИ, подозреваемая была задержана сотрудниками ФСБ в октябре 2020 года после получения взятки в размере 400 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-начальника управления полиции «Сызранское» Самарской области обвинили в получении взятки.