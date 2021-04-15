Москва, , 14:22 — REGNUM На сегодняшний день уже есть критерии определения нуждающихся людей, и придумывать что-то новое не нужно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в правительстве РФ обсуждают подходы к определению категории нуждающихся и что бюджетная помощь будет сконцентрирована на реально нуждающихся.

«Я не знаю, кто такие «реально нуждающиеся». Когда это прозвучало, то все задались вопросом — кто такие «реально нуждающиеся». Комментарии тогда были такими, что, мол, когда семья покупает машину на последние средства, то, значит, они не реально нуждающиеся. Но при этом никто не рассматривает тот вопрос, что данная машина является их единственным источником получения доходов. Поэтому надо определять, кто такой «реально нуждающийся». А категории между тем просты, и придумывать ничего не надо. У вас есть минимальный прожиточный уровень. Все, кто живет около этого уровня и ниже, являются реально нуждающимися», — сказал Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что подобные обещания правительства РФ означают, что власти РФ будут помогать нуждающимся все меньше и меньше.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ будет всё меньше помогать нуждающимся – Делягин