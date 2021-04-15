Москва, , 14:28 — REGNUM Идея присвоить каждому жителю России социальный рейтинг, по которому будут судить о его порядочности и благонадежности, нарушает Конституцию РФ. Об этом 15 апреля сообщил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению члена СПЧ, в случае реализации этого механизма, в России возникнет параллельная законам система регулирования прав и свобод граждан.

«Даже в порядке эксперимента нельзя делать одних граждан более или менее бесправными, чем другие. А тут рейтинг заменяет права человека, которые у всех равны. Те, кто вводят рейтинги, думают, что это способ усилить социальную стабильность, но на деле это скорее спровоцирует социальный переворот», — сказал Ашманов.

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