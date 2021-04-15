Москва, , 14:21 — REGNUM С точки зрения минимизации расходов государственного бюджета правительство России находится впереди всей планеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что МВФ назвал отличным экономическое управление правительства РФ в период пандемии.

«Все зависит от того, по каким критериям мы оцениваем. Если мы оцениваем с точки зрения минимизации затрат бюджета, то, наверное, да. Здесь российское правительство впереди всей планеты, — сказал Солодков. — Вы помните, что когда нас посадили на карантин, это было сделано не за счет бюджета, а за счет работодателя. С этой точки зрения ситуация блестящая. Но есть другой показатель — избыточная смертность. И по избыточной смертности мы оказались впереди всей планеты. И это, наверное, более значимый показатель, чем экономия бюджетных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее оценки МВФ жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин жестко раскритиковал политику правительства РФ в период пандемии