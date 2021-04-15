Джакарта, , 14:19 — REGNUM Вторую дозу вакцины от коронавируса в Индонезии получили 5 607 527 человек, сообщает Kompas.

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Между тем первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 10 505 334 человека.

На первом этапе вакцинации власти Индонезии намерены привить от коронавируса 1 468 764 медицинских работников. На сегодняшний день 1 459 702 медиков получили первую дозу вакцины, а 1 319 427 человек получили вторую дозу вакцины.

Власти нацелены привить от коронавируса 17 327 167 государственных служащих. На сегодняшний день 6 908 677 государственных служащих получили первую инъекцию вакцины, а 3 489 997 человек получили вторую инъекцию вакцины.

Власти Индонезии также нацелены привить 21 553 118 пожилых людей. До настоящего времени удалось привить 2 136 228 пожилых людей первой дозой вакцины и 789 103 человек — вторую дозой вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6177 случаев заражения SARS-CoV-2.

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