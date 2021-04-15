Архангельск, , 14:19 — REGNUM Мировой судья Няндомского района Архангельской области приговорил 53-летнего мужчину к 300 часам обязательных работ за жестокое обращение с животным.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в феврале 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздражаясь на лай собаки, выстрелил ей в голову из гладкоствольного охотничьего ружья. Собака получила увечья, но осталась жива.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в убийстве собаки подозревают священника.