Париж, , 14:25 — REGNUM Франция остаётся приверженной Конвенции Монтрё о статусе турецких проливов и продолжает следить за ситуацией вокруг канала «Стамбул». Об этом сообщил 15 апреля представитель французского МИД.

Он подчеркнул, что Париж внимательно следит за развитием ситуации вокруг канала «Стамбул», которым Турция намерена соединить Чёрное и Мраморное моря. Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канал не будет подпадать под действие конвенции.

«Как государство-участник напоминаем о нашей приверженности Конвенции Монтрё о статусе проливов», — заявил представитель МИД Франции ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Конвенция Монтрё от 1936 года позволяет торговым судам проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Для военных кораблей режим прохода зависит от того, принадлежат ли они стране, имеющей выход к Чёрному морю.

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