Москва, , 14:18 — REGNUM Правительство России выделит 10 млрд рублей на строительство двух спортивных объектов для 32-й Всемирной летней универсиады 2023 года, которая пройдёт в Екатеринбурге. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня правительство направит почти 10 млрд рублей на софинансирование дворца водных видов спорта и центра художественной и эстетической гимнастики», — сказал Мишустин.

По его словам, всего к состязаниям нужно построить, реконструировать или отремонтировать сорок спортивных объектов.

Мишустин напомнил о крупных спортивных соревнованиях, которые в последние годы проводились в России. Каждый раз, отметил глава правительства, участники высоко оценивали уровень инфраструктуры.