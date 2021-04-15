Киев, 15 апреля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский не планируют проведение совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже. Об этом сообщил 15 апреля украинский новостной телеграм-канал Pavlovsky News со ссылкой на собственные источники.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Как сообщил наш источник в офисе президента, программа мероприятия не предполагает подхода к журналистам», — сказано в сообщении.

В СМИ добавили, что на вопросы журналистов ответит посол Франции в Украине Изабель Дюмонт.

Как сообщило украинское издание «Зеркало недели», к встрече Зеленского и Макрона может присоединиться по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.