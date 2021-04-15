Варшава, , 14:16 — REGNUM 15 апреля Управление по военным делам Национальной прокуратуры Польши предъявило в суд обвинение двум преподавателям физкультуры из Военного технологического университета в Варшаве. Их обвиняют в смерти одного из студентов данного учебного заведения во время урока физкультуры. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Александра Скшиняж сообщила журналистам, что трагедия произошла в сентябре 2020 года во время урока физкультуры.

«В рамках урока физкультуры в университете двое преподавателей организовали для студентов десятикилометровую пробежку в военной форме и с пятью килограммами снаряжения. Температура воздуха была 27 градусов по Цельсию. Один из студентов потерял сознание, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть от теплового удара», — отметила она.

Скшиняж также добавила, что следователи выяснили, что другие студенты, выполняя данное задание, также плохо себя чувствовали.

«У студентов начали проявляться крайнее физическое истощение и симптомы теплового удара. Они прервали пробежку и сошли с беговой дорожки. Позже увидели, как один студент упал без сознания и вызвали скорую помощь», — добавила пресс-секретарь прокуратуры.

По словам свидетелей, преподаватели вели себя пассивно, проявляя полное безразличие к происходящему. Они были задержаны сразу после происшествия, но не признали свою вину.

В случае оглашения обвинительного приговора суда подозреваемые преподаватели могут лишиться свободы на срок до 5 лет.