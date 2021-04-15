Киев, , 14:19 — REGNUM Европейский союз должен приготовиться к усилению санкций в отношении России при обострении ситуации на востоке Украины. Такое мнение 15 апреля высказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы, Эстонии и Украины в Киеве.

«В случае неблагоприятного развития ситуации, я думаю, мы определенно должны обратиться к наиболее строгим санкциям (против России), которые есть в распоряжении ЕС. Это то, что ЕС должен быть готов сделать», — отметил он.

Также Ринкевичс заявил, что ответственность за нынешнюю ситуацию вокруг Украины якобы несет Россия.

«Я хочу подчеркнуть: мы не обращаемся к обеим сторонам с призывом о деэскалации. Есть только одна сторона, которая оказывает военное давление, накапливая военные силы», — сказал глава латвийского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация, связанная с отправкой военных кораблей США в Чёрное море, остаётся напряжённой.