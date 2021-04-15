Нюрбург, Германия, , 14:24 — REGNUM В сети появилось видео с испытаниями на трассе Нюрбургринг модели Porsche 718 Cayman GT4 RS. Видеоролик с автомобилем размещён на YouTube-канале Automotive Mike.

Вероятно, специалисты Porsche закрыли передние крылья модели, чтобы скрыть вентиляционные отверстия, как у GT3 RS предыдущего поколения. Со стороны пассажира за лобовым стеклом прикреплён какой-то прибор. По предварительной информации, это датчик либо антенна для передачи телеметрии инженерам.

В отличие от стандартной модели 718 Cayman GT4 версия RS получит воздуховоды NACA в капоте, а также большие щели в задних крыльях. Также на задней части боковых окон теперь есть воздухозаборники.

Ожидается, что под капотом модели будет стоять безнаддувный четырёхлитровый оппозитный шестицилиндровый мотор производительностью 500 л. с. (373 кВт).

Ранее глава компании Оливер Блюм сообщил, что компания Porsche планирует представить преемника супергибрида 918 Spyder не ранее 2025 года, поскольку сейчас у автопроизводителя имеются другие приоритеты.

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