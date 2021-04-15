Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Сенатор от американского штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила командование резерва ВВС США с очередным днём рождения. Ничего необычного в этом жесте нет, однако не обошлось без казуса.

Дело в том, что политик сопроводила своё поздравление изображением российских истребителей Су-34.

«С 73-м днем рождения @USAFReserve! Благодарю всех резервистов, которые всегда готовы служить нашему народу», — написала она в Twitter.

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Однако позднее сенатор удалила пост, который вызвал бурную реакцию пользователей. В настоящее время поздравление на странице Хайд-Смит размещено, но уже с изображением F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственный подобный инцидент. Несколько лет назад американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил военно-морские силы США, опубликовав картинку с российским атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». Ретушёр замазал бортовой номер, но военно-морской флаг РФ не заметил.