Черкесск, , 14:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии значительно сократилось число пациентов коронавирусных госпиталей. В настоящее время их осталось всего 139 человек. При этом, по данным федерального оперативного штаба на 15 апреля, число «активных» больных в республике составляет 57 человек.

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В последние недели в регионе число выздоравливающих в сутки в разы превышает количество новых выявленных случаев заражения. Так, за прошедшие сутки были выписаны 67 пациентов, а подтвержден коронавирус был всего у 13 человек.

Общее количество носителей инфекции за все время пандемии в КЧР достигло 19 874 человек. Из них выздоровели 19 744 человека. Не удалось спасти врачам 73 жителя региона.