Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Межправительственное соглашение «О международном автомобильном сообщении» подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр транспорта Таджикистана Азим Ибрахим, сообщили в пресс-службе грузинского министерства экономики и устойчивого развития.

В ведомстве отметили, что соглашение будет способствовать развитию автодорожного сообщения и взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами.

Отмечается, что соглашение предусматривает квоты на грузовые автотранспортные перевозки, в том числе на транзит в третьи страны. Документ также регламентирует правовые вопросы, связанные с автомобильными перевозками.

Ранее профильные ведомства Таджикистана и Грузии обменивались бланками на международные автомобильные перевозки.