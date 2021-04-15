Ульяновск, , 14:15 — REGNUM Начальником управления ЖКХ и благоустройства администрации Ульяновска назначен Евгений Беркутов. Об этом 15 апреля объявил глава города Сергей Панчин.

С 2019 года по апрель 2021 года Беркутов возглавлял ООО «Комфорт». Трудовая деятельность будущего начальника управления началась с должности плотника в ООО СК «Виктория». В 2010—2011 годах он работал инженером в ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района». С 2011 по 2013 годы был главным специалистом-экспертом в городском комитете ЖКХ. С 2013 по 2019 годы работал в крупных организациях главным инженером, инженером по надзору за строительством, начальником эксплуатационного отдела.

Также известно, что Беркутов женат и воспитывает двоих сыновей.

До него пост занимал Ильдус Мушарапов, который, проработав в должности начальника 10 дней, ушел на больничный и уволился. Как выяснилось позже, отставки Мушарапова потребовала прокуратура, так как после вступления в должность он продолжал возглавлять управляющую компанию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который ранее заявлял о готовности участвовать в предстоящих выборах главы региона, подал в отставку.

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