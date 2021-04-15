Волгоград, , 14:14 — REGNUM В Волгоградской области 15 апреля выявлено 110 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2162 человека, выписаны после лечения 102 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 55 289 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 52 906 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1025 пациентов, в том числе пять летальных исходов зарегистрированы за прошедшие сутки.

В стационарах лечатся 2151 взрослый и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1358 пациентов.